Нардеп Ясько хочет возглавить Комитет ВР по внешней политике вместо Яременко

Председатель Постоянной делегации Рады в ПАСЕ, депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько ожидает, что коллеги поддержат ее кандидатуру.

Председатель Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что намерена возглавить Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко.

Об этом Ясько сообщила в Facebook.

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"Да, это правда. Я баллотируюсь на должность председателя комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины", - написала Ясько.

Она выразила убеждение, что сделала правильное решение.

"Я верю, что в этих сложных условиях комитет не просто будет реализовывать возложенные на него полномочия, а сможет стать таким, который бы задавал тренды и настроение Украины в ее внешней политике через функцию демократического контроля, разработку законодательного обеспечения внешней политики Украины и реализацию межпарламентского сотрудничества", - заявила Ясько.

Также она добавила, что хочет видеть "парламентскую деятельность во внешней политике такой, которая бы создавала международный авторитет Украины как игрока с активной позицией в поддержке и продвижении инициатив в наиболее важных для современного мира вопросах - в сфере прав человека, культуры, защиты окружающей среды".

Кроме того, Ясько убеждена, что нельзя ни на миг забывать, что главное для украинской дипломатии сегодня, – это защита прав ее граждан, оказавшихся на оккупированных территориях, а также восстановление территориальной целостности Украины.

Также она озвучила цели работы комитета: обновление и совершенствование законодательной базы внешнеполитической деятельности Украины, углубление межпарламентского сотрудничества и эффективная коммуникация украинской повестки дня "снаружи", усиление межпарламентской деятельности парламента, направленной на деоккупацию Крыма и освобождения Донбасса из-под агрессии РФ, и как можно более полное использование инструментов парламентской дипломатии, международных институтов для защиты прав украинцев на оккупированных территориях, освобождение заложников Кремля.

Вместе с тем, по ее словам, речь идет о перезапуске работы депутатских групп парламента по межпарламентским связям с зарубежными странами, парламентских ассамблей НАТО, ОБСЕ, Совета Европы, Парламентского комитета ассоциации, а также создание новых форматов многостороннего сотрудничества, реализацию закрепленного в Конституции курса страны на интеграцию в Европейский Союз и вступление в НАТО, защита экономической безопасности Украины (энергетическая независимость, устранение искусственных ограничений для украинских товаров на рынках США, ЕС и других стран).

Ясько выразила надежду, что коллеги в Верховной Раде поддержат ее кандидатуру.

Как сообщал УНИАН, 30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности, договаривался о встрече с девушкой.

После этого три парламентские фракции призвали уволить Яременко с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Также 1 ноября депутат от "Слуги народа" Сергей Швец заявил, что фракция неформально решила, что Яременко больше не может возглавлять парламентский комитет.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что парламент во время пленарной неделе 3-6 декабря рассмотрит вопрос об увольнении Яременко с должности председателя Комитета Верховной Рады по внешней политике.