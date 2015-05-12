Соратник Немцова сообщил о мощной DDoS-атаке на сайт с докладом про Путина

На момент написания заметки сайт не открывался. По словам оппозиционера, проблема решается, и доступ к ресурсу вскоре будет восстановлен, сообщает Русская служба Би-би-си.

Выложенный на сайте доклад посвящен участию российских военных в военных действиях в Украине. Он был составлен политиком Борисом Немцовым на основе открытых данных и сведений, полученных от родственников погибших солдат.

Читайте такжеThe Times: Доклад "Путин.Война" может подействовать на россиян, так как написан в России

Немцова в конце февраля застрелили в центре Москвы. Его соратники решили завершить начатую им работу над докладом и опубликовать документ.