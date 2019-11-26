Сенцов: Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу ядерную бомбу

Возвращение ядерного арсенала режиссер считает лучшей альтернативой формуле Штайнмайера.

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов, которому 26 ноября вручили премию Сахарова, предложил вернуть украинскому государству ядерную бомбу.

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С такой инициативой он выступил на заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге.

"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", – напомнил режиссер.

Но в итоге никакой меморандум не помешал России аннексировать Крым, констатировал Сенцов.

"Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула) не имеет к ситуации никакого отношения", – считает Сенцов.

Напомним, на вручении премии Сахарова в Страсбурге Олег Сенцов призвал европарламентариев не верить российскому президенту Владимиру Путину.

Премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» вручают в Страсбурге с 1988 года. Ее назвали в честь советского физика и правозащитника. В Европейской народной партии, выдвигая украинца на премию, объяснили, что Сенцов стал символом десятков украинцев, незаконно арестованных и осужденных на длительные сроки российской властью.