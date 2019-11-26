Диалог с Россией начнется во время переговоров в "нормандском формате" – Зеленский

Президент прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского о сближении с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией начнется во время переговоров в «нормандском формате».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайдс пресс-конференции в Таллинне.

Читайте такжеЗеленский об украденном имуществе с военных кораблей: Россия нам его вернет (видео) Так, Зеленский прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского о сближении с Россией: «Что касается господина Коломойского. Вы сказали, что он меня поддерживает. Меня поддержали 73% украинцев, если среди них был господин Коломойский, то я очень рад. Господин Коломойский не является президентом Украины, он гражданин Украины, но большинство граждан Украины избрали европейскую интеграцию и курс на ЕС. Именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация. Мы начали диалог, который начнется в течение «нормандской встречи» четырех лидеров (Украина, Германия, Франция и РФ – УНИАН)».

Как сообщалось, 13 ноября в New York Times было опубликовано интервью с Коломойским, в котором бизнесмен сделал ряд резонансных заявлений. В частности, по его мнению, Украине необходимо восстановить связи с Россией для обеспечения экономического роста, «ЕС и НАТО никогда не примут Украину», США «просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить Россию».

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский рассказал, о чем будет говорить во время встречи в «нормандском формате».