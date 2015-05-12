"ДНР" подпишет соглашение о взаимопомощи с Южной Осетией - представитель осетинцев

Признание «ДНР» независимости Республики Южная Осетия является ответным шаг на самое первое признание ДНР, которое сделала РЮО летом 2014 года, - об этом заявил ТАСС спикер югоосетинского парламента Анатолий Бибилов, который находится в Донецке на праздновании первой годовщины образования ДНР.

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«Это признание - очередной шаг к дальнейшему развитию взаимоотношений двух республик, отношения наши выходят на новый уровень, основа этому уже заложена открытием диппредставительств в ДНР и РЮО», - сказал Бибилов.

По его словам, между Южной Осетией и ДНР будут подписаны «межгосударственное соглашение и межведомственные договоры», которые предполагают взаимную помощь республик, в т.ч. в военной сфере.

Ранее УНИАН сообщал, что руководство террористической организации "ДНР" согласно на "широчайшую автономию" в составе Украины - но без ущерба своим интересам.