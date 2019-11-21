Защитником Ляшко в суде был адвокат предприятия Ахметова – СМИ

В 2016 году Саловій выдали доверенность представлять интересы ПАО "Нефтегаздобыча".

Защищала бывшего нардепа Олега Ляшко в суде адвокат Элеонора Салова. Ранее она представляла интересы одного из предприятий ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщают Наши деньги со ссылкой на доверенность ПАО «Нефтегаздобыча», выданной в 2016 году Элеоноре Саловой.

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Доверенность выдали на 1 год, продолжали ли ее – изданию неизвестно.

В 2016 году Салова вместе с Андреем Бутенко стали учредителями ОО “Европейский проектный центр”.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Ляшко был уведомлен о подозрении по ч.2 ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Ожидалось, что в тот же день суд будет избирать ему меру пресечения.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяны Гайовской, в ходатайстве говорится о взятии под стражу Ляшко без альтернативы залога или любой другой альтернативной меры пресечения.

Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между ним и членом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» 6 ноября.

19 ноября Бориспольский городской районный суд Киевской области принял решение об избрании бывшему народному депутату Олегу Ляшко меры пресечения в виде личного поручительства.