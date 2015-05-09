Международный бойкот парада в Москве демонстрирует поддержку Украины - Порошенко

Международный бойкот парада на Красной площади в Москве продемонстрировал поддержку Украины миром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии принесения воинской присяги новобранцами отдельного полка президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, которая проходит в Национальном музее истории Великой Отечественной войны.

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Президент подчеркнул, что в борьбе за независимость Украину поддерживает весь мир.

“Одним из проявлений поддержки стал широкий международный бойкот сегодняшнего парада на Красной площади в Москве”, - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что украинский народ по праву стал участником антигитлеровской коалиции, а Украина - членом ООН.