Украинский интерес. Минский всплеск, Пан Ги Мун в Киеве и День Победы с геополитическим привкусом

На фоне продолжающихся провокаций со стороны боевиков практически по всей линии размежевания на Донбассе очередное заседание Контактной группы в Минске может показаться странным. Но в этом нет ничего удивительного, поскольку все стороны преследуют собственные интересы, и в части новой встречи в белорусской столице Представители сепаратистов упиваются собственной значимостью, поэтому с радостью воспринимают возможность оказаться в Минске, ОБСЕ – ролью «честного брокера», Лукашенко – собственным гостеприимством. Россия стремится найти алгоритм, который позволит втолкнуть Донбасс под украинскую юрисдикцию с перекладыванием на Киев тягот по восстановлению региона, а Украина укрепляет оборонительные рубежи и готовится к новому наступлению боевиков. Судя по словоизвержениям лидера боевиков Захарченко и динамике наращивания боевой мощи незаконных вооруженных формирований, отбрасывать сегодня сценарий эскалации нельзя.

Стоит отметить усиление в Контактной группе позиций украинских переговорщиков. Кремль зашел с козыря, заменив Михаила Зурабова на бывшего посла в Сирии Азамата Кульмухаметова. Очевидно, это намек на отказ от «мягкой силы» в исполнении посла России в Украине, вхожего на Банковую. Киев ответил привлечением старой гвардии: в подгруппах переговорщиков Украину будут представлять Владимир Горбулин и Евгений Марчук – опытнейшие политики и неудобные для оппонентов переговорщики.

Украина продолжает искать и возможности для привлечения миротворческого контингента ООН на Донбасс. Хотя Павел Климкин в Нью-Йорке подверг критике решение Пан Ги Муна 9 мая провести в Москве, Петр Порошенко пообщался с генсеком ООН и Брониславом Коморовским во время торжеств в Гданьске. Украинский президент в очередной раз призвал содействовать направлению «голубых касок» на восток нашей страны.

70-я годовщина победы над нацизмом на этот раз празднуется с заметным геополитическим подтекстом. Кремль усиленно собирает желающих постоять на трибуне с Владимиром Путиным 9 мая, но Ангела Меркель отправится на переговоры в Москву только на следующий день после празднования Дня Победы. В Украине постепенно переходят к европейской традиции, учитывая особенности капитуляции гитлеровцев. Но главное все же не в дате, поскольку и 9 мая остается красным днем календаря. Впервые на государственном уровне в качестве борцов с нацизмом свою дань уважения получили и воины УПА, а исторические параллели между Второй мировой войной и нынешними событиями на Донбассе столь очевидны, что используются на высшем уровне. Украинская политическая нация, проходя через горнило испытаний, получила мощный импульс к своему становлению.

Евгений Магда