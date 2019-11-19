Приговор за 10 минут и болтовня Насирова об инвалидности: суд слушает дело экс-главы ГФС

На заседании в суде Насиров, в частности, рассказал, что в прошлом году ему дали вторую группу инвалидности, также говорил, что он восстановлен в должности согласно решению Окружного админсуда, которое сейчас оспаривают.

Антикоррупционный суд Украины зачитал полностью обвинительный приговор бывшему руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову за 10 минут. До этого приговор читали полтора года.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

В ЦПК пояснили, что это произошло благодаря тому, что в настоящее время Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает зачитывание полного текста на 700 страниц.

На заседании в суде Насиров, в частности, рассказал, что в прошлом году ему дали вторую группу инвалидности, также говорил, что он восстановлен в должности согласно решению Окружного админсуда, которое сейчас оспаривают.

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По его словам, для фискальной службы «предоставление незаконных рассрочек стало такой же обыденностью, что и чашка кофе».

Прокурор заявил, что когда схему рассрочек Онищенко разоблачили, Насиров и его сообщники решили погасить долг за счет государства.

В ответ Насиров заявил о якобы "незаконном уголовном преследовании" и "манипуляции". Обвиняемый также утверждал, что все это – «грязная пиар-компания против него».

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Новикова. Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн. Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был освобожден от должности председателя ГФС. В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова в должности. 11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области. В феврале Шевченковский райсуд Киева арестовал почти 300 тыс. долларов на британских счетах Насирова.

4 марта Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер экс-председателю ГФС и руководителю департамента службы, однако уменьшил залог для Насирова со 100 млн грн до 36 млн грн.

25 апреля в САП заявили, что назначение судебного заседания по делу Насирова и Новикова на 6 мая исключает своевременное продление им срока действия меры пресечения, который, в соответствии с постановлением суда от 4 марта, истекал 2 мая.

24 июня 2019 года Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного админсуда от 23 ноября 2017 года, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям народного депутата Александра Онищенко фактически переводится с председателя ГФС Насирова на руководителей налоговых инспекций.

22 августа Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда Украины перенесла рассмотрение кассационных жалоб на решения Шестого апелляционного суда, который оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева удовлетворить иск экс-председателя ГФС Романа Насирова к ГФС.