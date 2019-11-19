Небритый Зеленский на официальной встрече заговорил о предрассудках

Президент рассказал о своих предрассудках.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться пока захваченные Россией в 2018 году три украинских судна не вернутся в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем пресс-конференции в Киеве.

«Я хочу извиниться, что я небритый. Это не просто так, есть такое сугубо украинское слово - "забобони". Есть такое суеверие. Я сейчас ожидаю кораблей. Корабли вернутся - тогда я побреюсь», - заявил он.

Читайте такжеИмитация заботы о народе: Зеленский отреагировал на переход Тимошенко в оппозицию

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября захваченные украинские военные катера «Бердянськ» и «Нікополь», а также буксир «Яни Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи. 18 ноября, ВМС ВСУ заявило, что начат процесс передачи катеров и буксира.