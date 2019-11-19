Зеленский подчеркнул необходимость диалога по местным выборам на Донбассе

По словам президента, во время переговоров «нормандской четверки» нужно говорить о «конкретных вещах».

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости начала диалога о проведении местных выборов на Донбассе после того, как оттуда будут выведены незаконные вооруженные формирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос об ожиданиях от анонсированной на 9 декабря встречи лидеров стран «нормандского формата».

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«Есть серьезные вопросы, которые связаны с ситуацией по безопасности, есть гуманитарные, социальные вопросы, вопросы, связанные с местными выборами», - сказал он.

«Мы должны говорить о возможности, после того, как там не будет каких-либо незаконных военных формирований, проведения местных выборов. Начало этого разговора мы должны сделать. Потому, что там будет обсуждаться и каким образом – сухое оно будет или не сухое – мне, кажется, неважно, а важно - это конкретные вещи», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что по итогам встречи глав государств «нормандского формата», запланированной на 9 декабря в Париже, может быть подписан «некий текст».