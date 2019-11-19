Из-за драки со "слугой народа" Ляшко грозит до 7 лет тюрьмы (видео)

Дело возбудили из-за драки, которую Ляшко устроил с нардепом Андреем Герусом.

В отличие от Петра Порошенко, Олег Ляшко свою подозрении уже реально получил.

"Радикалу" инкриминируют угрозы и насилие в отношении государственного деятеля, говорится в сюжете программы "Гроші".

Так, 2 недели назад Ляшко бросился с кулаками на нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса.

Ляшко инкриминируют угрозы и насилие в отношении государственного деятеля. Теперь бывшему нардепу грозит заключение от 3 до 7 лет.

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Как сообщал УНИАН, 6 ноября в аэропорту "Борисполь" подрались председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Герус (фракция «Слуга народа») и лидер Радикальной партии Ляшко.

Герус написал в Facebook: "Известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить "шоу-провокацию". Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивает "немонополиста", и они прибегают к все более изощренным способам, как вести свой бизнес". По его словам, "претензия Ляшко - это импорт электроэнергии". "Хотя три года импорт угля из России по формуле "Роттердам +", сопровождавшийся ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивал. Ибо на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист", - заявил Герус и добавил, что "пострадала" только его рубашка.

В свою очередь Ляшко написал в Facebook, что "случайно увидел в аэропорту "Слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России". "Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Это предательство должно быть расследовано и наказано", - отметил Ляшко.