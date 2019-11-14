ЦИК признала Вятровича народным депутатом

Владимир Вятрович стал народным депутатом вместо Ирины Луценко, которая 12 ноября сложила полномочия.

Центральная избирательная комиссия признала Владимира Вятровича из избирательного списка "Европейской солидарности" избранным народным депутатом и зарегистрировала его народным депутатом вместо Ирины Луценко, которая 12 ноября сложила полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

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По словам члена ЦИК Юрия Буглака, 13 ноября в комиссию поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий Луценко, а впоследствии и документы для регистрации Вятровича народным депутатом.

Рассмотрев соответствующие документы, одним постановлением Центризбирком принял решение признать Вятровича избранным народным депутатом в общегосударственном многомандатном округе от партии "Европейская солидарность", а следующим - зарегистрировать его.

Во время заседания глава ЦИК Олег Диденко вручил Вятровичу удостоверение народного депутата.

Как сообщал УНИАН, Луценко была избрана в Верховную Раду VIII созыва по общегосударственному многомандатному округу от партии "Европейская солидарность" под 15-м номером в списке.

4 ноября Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. В тот же ден ее муж, Юрий Луценко заявил, что она написала заявление о прекращении депутатских полномочий из-за проблемы с сердцем.

12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Луценко.

Вместо Луценко народным депутатом должны были признать следующего в избирательном списке кандидата, которым была Наталья Бойко. Однако она отказалась от депутатства, а за ней в списке "ЕС" стоит Вятрович.