Трамп позвонил Зеленскому и поздравил с победой на выборах
01:18, 22 апреля 2019Выборы 2019
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Ранее из крупнейших мировых лидеров Зеленского также поздравил и Эммануэль Макрон.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Эту информацию подтвердил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает "Новое время".
По данным СМИ, Трамп поздравил его с проведением "блестящей кампании".
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21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.
Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.
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Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко