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Трамп позвонил Зеленскому и поздравил с победой на выборах

01:18, 22 апреля 2019
Выборы 2019
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Дональд Трамп / REUTERS

Эту информацию подтвердил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает "Новое время".

По данным СМИ, Трамп поздравил его с проведением "блестящей кампании".

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21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

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Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #Трамп#выборы президента Украины 2019#Владимир Зеленский