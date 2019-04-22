Трамп позвонил Зеленскому и поздравил с победой на выборах

Ранее из крупнейших мировых лидеров Зеленского также поздравил и Эммануэль Макрон.

Президент США Дональд Трамп поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Эту информацию подтвердил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает "Новое время". По данным СМИ, Трамп поздравил его с проведением "блестящей кампании". Читайте такжеСтолтенберг и Туск поздравили Зеленского с победой 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%. Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

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