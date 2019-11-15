Мэр Труханов не хочет контактировать с новым председателем Одесской ОГА
14:42, 15 ноября 2019Политика
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Представители Куцого уже дважды в течение месяца обращались в мэрию, но Труханов пока не реагирует.
Председатель ОГА заявил, что проблемы города ему известны, они "на поверхности" / фото УНИАН
Мэр Одессы Геннадий Труханов отказывается контактировать с председателем Одесской областной государственной администрации Максимом Куцым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на своей первой пресс-конференции заявил Куцый.
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Он отметил, что его представители уже дважды в течение месяца обращались в мэрию с соответствующим предложением, но Труханов пока не реагирует.
«К сожалению, мэр пока не реагирует» - сказал глава ОГА.
При этом он подчеркнул, что проблемы города ему известны, они «на поверхности».
Как сообщал УНИАН, Куцый назначен главой Одесской ОГА 11 октября.
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