Мэр Труханов не хочет контактировать с новым председателем Одесской ОГА

Представители Куцого уже дважды в течение месяца обращались в мэрию, но Труханов пока не реагирует.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отказывается контактировать с председателем Одесской областной государственной администрации Максимом Куцым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на своей первой пресс-конференции заявил Куцый.

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Он отметил, что его представители уже дважды в течение месяца обращались в мэрию с соответствующим предложением, но Труханов пока не реагирует.

«К сожалению, мэр пока не реагирует» - сказал глава ОГА.

При этом он подчеркнул, что проблемы города ему известны, они «на поверхности».

Как сообщал УНИАН, Куцый назначен главой Одесской ОГА 11 октября.