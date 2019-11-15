"Не нашли общего языка с премьером": Верещук уходит с должности представителя Кабмина в Раде

Депутат пояснила, что приняла это решение из-за того, что они с премьер-министром не нашли общего языка и не сработались.

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук сложила полномочия представителя правительства в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

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«Я решила сложить полномочия представителя Кабинета министров Украины в парламенте, поскольку мы не нашли общего языка с премьер-министром, мы не сработались», - сказала Верещук.

Она отметила, что это была ее инициатива. «Я считаю, что у нас разные видения в подходах к коммуникации между Кабмином и парламентом», - пояснила депутат и привела пример, что необходимо было профессионально работать с депутатами и учитывать их мнение.

«Я понимаю, что и Кабмин имеет свою позицию, и те методы и формы коммуникации, которые предлагала я, на сегодняшний день не являются эффективными. И я уважаю и позицию Кабмина, но и оставляю за собой право также иметь свою позицию», - отметила Верещук.

На уточняющий вопрос, уговаривали ли её остаться, она отметила, что не уговаривали, это был диалог. «Мы сошлись на том, что лучше я напишу заявление», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), которым предусмотрено введение рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Решение поддержали 240 депутатов, против - 52, воздержались - 57, не голосовали - 16.

При этом 227 голосов - от фракции «Слуга народа», 13 - от внефракционных депутатов. Остальные воздержались или голосовали против законопроекта, в частности, «Европейская солидарность», «ОПЗЖ» и «Батькивщина» единогласно голосовали против.

В частности, Верещук была в числе воздержавшихся депутатов.

14 ноября Верещук сообщила, что 15 ноября планирует обсудить с премьер-министром вопрос о пребывании в должности представителя правительства в парламенте.