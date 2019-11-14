"В Донецк не возвращайся": "Ринат" летом 2014 года встречался в Москве с куратором "ДНР" Сурковым – "прослушка" JIT

В разговоре Сурков отмечает, что Ринат "три часа ждал его терпеливо в ресторане" и "все говорил о мире, о мире, о мире".

Летом 2014 года помощник президента России Владислав Сурков в Москве, который является куратором так называемой «ДНР», встречался с неким «Ринатом».

Это следует из перехвата телефонного разговора Суркова с тогдашним «премьер-министром» при группировке «ДНР» Александром Бородаем, который опубликовала объединенная следственная группа по расследованию крушения «Боинга» рейса MH17 на Донбассе (JIT).

Ресурс «Новости Донбасса» предположил, что под «Ринатом» имеется ввиду украинский бизнесмен-миллиардер Ринат Ахметов. Разговор датируется 3 июля 2014 года.

«Я с Ринатом встречался тут. Он был в начале недели - мне просто коллеги позвонили, попросили. Я просто не хотел с ним встречаться», - говорит Сурков.

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Также в разговоре Сурков отмечает, что Ринат «три часа ждал его терпеливо в ресторане», но в итоге у них был «довольно долгий и бессмысленный разговор».

«Он тут встречался со своим бывшим патроном. Тот его, ну понятно, по задаче, как говорится... типа предлагал сидеть за столом со стороны республики. Ну, естественно, ответ был понятен, что это невозможно с его стороны», - продолжил помощник президента РФ.

Сурков добавил, что собеседник «все говорил о мире, о мире, о мире». Также он сказал Бородаю, что этот Ринат «очень хорошо отзывался о тебе», а также неоднократно «очень хорошо говорил о Ходаковском и Пургине».

Также Сурков рассказал, что «Ринат» спрашивал, или имеет он возможность приехать в Донецк.

«Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не надо делать», - признался он. Бородай с ним согласился.

«Сашка, у него плохие цели. Он будет разлагать вас только», - добавил Сурков.

После этого Бородай рассказал, что у него есть «интересная статистика» от «нашего друга, товарища Пургина». «По потреблению газа... Понятно, что все предприятия области - она же республика - упали раза в три в среднем, кроме ахметовских», — отметил тогдашний «премьер ДНР».

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Бородай добавил, что, по имеющимся данным, в Дружковке эти предприятия охраняют боевики сразу двух полевых командиров «ДНР» - Игоря «Беса» Безлера и подразделение «Восток» Александра Ходаковского.

«Что и требовалось доказать. Ладно, у вас жизнь сложная - все переплетено. Просто будь бдителен», - отреагировал Сурков.

«Я думаю, если он попытается в Донецк вернуться… Хорошего этого ничего не даст. Я ему это в лоб сказал», - добавил помощник президента РФ.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 ноября, совместная следственная группа (JIT) опубликовала новые телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения на территорию Украины.

Согласно опубликованным переговорам, вторжение контролировалось Москвой как в военном смысле (направляли военных и оружие через ФСБ и ГРУ), так и в политическом (направляли из Москвы руководителей для так называемых «ДНР» и «ЛНР»).