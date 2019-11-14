Украина передала ноту протеста Японии из-за участия каратистов из "ДНР" в турнире

Турнир проходил в Токио 7-10 ноября.

Посольство Украины в Японии передало в МИД Японии ноту из-за участия представителей так называемой «ДНР» в турнире по карате, проведенного организацией «Всемирная федерация каратеномити» в Токио 7-10 ноября.

Читайте такжеМИД в октябре направило России три ноты протеста из-за "контрабандных конвоев" в ОРДЛООб этом сообщается на странице украинского дипломатического представительства в Facebook.

Отмечается, что представитель секретариата этой организации подтвердил факт приглашения для участия в указанном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно неподконтрольной части Донецкой области Украины.

«В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны», – говорится в сообщении.

Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, МИД направил РФ ноту протеста из-за отправления очередного «гумконвоя» на Донбасс.