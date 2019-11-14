Двусторонняя встреча Зеленского и Путина пока не планируется – Пристайко

Проходит подготовка к встрече лидеров стран "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что двусторонняя встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется.

Читайте такжеПристайко рассказал о документе, который хотят одобрить на саммите "нормандского формата"Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной с федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Александром Шалленбергом пресс-конференции в Киеве.

«Короткий ответ: нет, мы сейчас не планируем двустороннюю встречу с Путиным, мы планируем встречу «нормандской четверки», – отметил Пристайко.

По словам министра, украинская сторона благодарна бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за предложение организовать встречу Зеленского и Путина в Казахстане.

«Эта инициатива Казахстана – мы не получили еще официально предложение. Я думаю, что на этом этапе Украина достаточно имеет возможностей встретиться, в первую очередь в «нормандской четверке», – сказал Пристайко.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам Пристайко, Украина может выйти из Минских соглашений.