Ляшко вызывают в прокуратуру из-за драки с Герусом

Ляшко считает вызов в прокуратуру политическим преследованием.

Бывшего народного депутата Олега Ляшко вызывают в Бориспольскую местную прокуратуру для вручения ему подозрения в уголовном производстве по факту инцидента, который произошел между ним и народным депутатом Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав также повестку о вызове.

Согласно этой повестке, Ляшко вызывают "на 11.00 18 ноября до Бориспольскую местную прокуратуру для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве в качестве участника уголовного судопроизводства". Повестка датирована 13 ноября.

В своей заметке Ляшко заявил, что придет на допрос, хотя и считает, что дело сфальсифицировано и является политическим преследованием.

Читайте такжеЛяшко здесь ни при чем: Герус объяснил свое увольнение с должности представителя президента в Кабмине

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в аэропорту "Борисполь" подрались председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Герус (фракция «Слуга народа») и лидер Радикальной партии Ляшко.

Герус написал в Facebook: "Известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить "шоу-провокацию". Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивает "немонополиста", и они прибегают к все более изощренным способам, как вести свой бизнес". По его словам, "претензия Ляшко - это импорт электроэнергии". "Хотя три года импорт угля из России по формуле "Роттердам +", сопровождавшийся ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивал. Ибо на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист", - заявил Герус и добавил, что "пострадала" только его рубашка.

В свою очередь Ляшко написал в Facebook, что "случайно увидел в аэропорту "Слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России". "Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Это предательство должно быть расследовано и наказано", - отметил Ляшко.

По факту драки открыто уголовное производство по ст. 346 Уголовного кодекса Украины (посягательство на государственного или общественного деятеля).