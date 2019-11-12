Задержание чиновницы из Офиса президента: в САП озвучили детали (видео)

Детективы НАБУ разоблачили преступную группу, в которую входила и бывшая заместитель министра культуры.

Руководителя одного из главных департаментов Офиса президента Украины задержали на вымогательстве 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«В ходе негласных следственных розыскных действий детективы НАБУ задокументировали факт вымогательства у физического лица 300 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщницу - бывшую замминистра культуры (2011 г.) и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долларов.

Указанные лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

«Продолжаются неотложные следственные действия, к которым привлечены работники СБУ. Решается вопрос о сообщении о подозрении», - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из департаментов Офиса президента, имя которого не указывается, однако известно, что она работала в разных отделах Администрации и Офиса президента с 2005 года.

Некоторые СМИ сообщили, что речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации ОП Светлане Кондзеле.