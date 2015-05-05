Лидеры боевиков "ДНР" и "ЛНР" решили проигнорировать встречу Контактной группы в Минске

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью одного из лидеров боевиков "ДНР" Андрея Пургина в "Российской газете" .

"В лучшем случае в Минске начнется рабочий процесс на уровне подгрупп. Собственно, поэтому туда пока выехали не главы "ДНР" и "ЛНР", а полномочные представители и эксперты. В частности, от "ДНР" отправились официальный представитель в Контактной группе Денис Пушилин, и еще около десяти человек", - отметил он.

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По словам боевика, точная повестка дня завтрашней встречи пока не определена, и она станет известна только на месте.

"...Эксперты в четырех подгруппах будут работать по своим направлениям, но значимые документы вряд ли будут подписаны", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа планирует провести встречу с боевиками в Минске 6 мая.