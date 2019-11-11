Посол Дещица: перед нами борьба за то, чтобы Мазур вернулся в Украину

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказе в ней Игорь Мазур будет находиться в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине.

Освобождение гражданина Украины Игоря Мазура из под ареста в Польше – это лишь половина пути.

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Об этом заявил в комментарии радио Свобода посол Украины в Польше Андрей Дещица. «Дальше за нами кропотливая работа и борьба за то, чтобы Игорь вернулся в Украину и чтобы Россия перестала использовать инструмент Интерпола для поиска тех людей, которые ей невыгодны или которые являются ее врагами. Это небольшая промежуточная победа. Это, собственно, совместными усилиями нам удалось получить такую небольшую победу», – отметил посол.

На сегодня неизвестна дата проведения первого судебного заседании в деле по существу. «Это будет зависеть от знакомства с делом польских правоохранительных органов. Мы будем делать все возможное, чтобы оно состоялось как можно быстрее и это дело закрыть как можно быстрее. Я рад, что Игорь на свободе, что он в безопасности в генеральном консульстве в Люблине и наши консулы им будут заниматься и оказывать всяческую помощь», – подчеркнул украинский посол.

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказе в ней Игорь Мазур будет находиться в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.

Как сообщал УНИАН, польские пограничники задержали Игоря Мазура 9 ноября, когда он вместе другими украинцами ехал в Варшаву для участия в конференции. Причиной задержания одного из лидеров УНА-УНСО стало то, что Россия подала его в международный розыск, обвинив в участии в Чеченских войнах в 1994-2000 годах.

Игорь Мазур опроверг эту информацию. «Я не принимал участия в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время, но мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре «Свободный Кавказ», – подчеркнул Игорь Мазур.