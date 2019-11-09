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"Слуга народа" объяснил, почему не все его коллеги проголосовали за арест Дубневича

03:27, 09 ноября 2019
Политика
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Не все нардепы от "Слуги народа" проголосовали за арест Дубневича / фото УНИАН

Часть из депутатов от “Слуги Народа” могла не проголосовать за разрешение на арест нардепа Ярослава Дубневича, потому что не понимала, что это означает.

Об этом в эфире программы Bihus.Info сказал нардеп из провластной фракции Роман Грищук.

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“Там было три голосования. Причем за первое, насколько я понимаю, большинство проголосовало, если не все. Арест и привлечение к ответственности... Часть или не понимала, что это... Кое-кто думал, что, возможно, это прямо в зале будет. Или не понял, или не хотел понимать”, - заявил Роман Грищук.

При этом он подчеркнул, что каждый из его коллег несет ответственность за то, как он проголосовал. Однако Грищук акцентировал и на том, что за разрешение на задержание и арест Ярослав Дубневича также не проголосовали и другие фракции, в частности “Европейской Солидарности”.

“Проголосовал только “Голос”, проголосовала “Слуга Народа””, - отметил Грищук.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка в октябре внес в Верховную Раду представление на привлечение нардепа Ярослава Дубневича к уголовной ответственности.

31 октября Верховная Рада провела три голосования: за разрешение на привлечение Дубневича к уголовной ответственности (332 голоса “За”), за разрешение на его задержание (241 голос “За”) и разрешение на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей (229 голосов “За”).

Последнее голосование было успешным только потому, что голоса “За” добавила фракция партии “Голос”.

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Теги: #Ярослав Дубневич