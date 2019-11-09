"Слуга народа" объяснил, почему не все его коллеги проголосовали за арест Дубневича

При этом он подчеркнул, что каждый из его коллег несет ответственность за то, как он проголосовал.

Часть из депутатов от “Слуги Народа” могла не проголосовать за разрешение на арест нардепа Ярослава Дубневича, потому что не понимала, что это означает.

Об этом в эфире программы Bihus.Info сказал нардеп из провластной фракции Роман Грищук.

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“Там было три голосования. Причем за первое, насколько я понимаю, большинство проголосовало, если не все. Арест и привлечение к ответственности... Часть или не понимала, что это... Кое-кто думал, что, возможно, это прямо в зале будет. Или не понял, или не хотел понимать”, - заявил Роман Грищук.

При этом он подчеркнул, что каждый из его коллег несет ответственность за то, как он проголосовал. Однако Грищук акцентировал и на том, что за разрешение на задержание и арест Ярослав Дубневича также не проголосовали и другие фракции, в частности “Европейской Солидарности”.

“Проголосовал только “Голос”, проголосовала “Слуга Народа””, - отметил Грищук.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка в октябре внес в Верховную Раду представление на привлечение нардепа Ярослава Дубневича к уголовной ответственности.

31 октября Верховная Рада провела три голосования: за разрешение на привлечение Дубневича к уголовной ответственности (332 голоса “За”), за разрешение на его задержание (241 голос “За”) и разрешение на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей (229 голосов “За”).

Последнее голосование было успешным только потому, что голоса “За” добавила фракция партии “Голос”.