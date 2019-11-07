Зеленский рассказал, чего боится

О страхе президент упомянул в контексте своих утренних пробежек.

Президент Владимир Зеленский признался, что боится изменения отношения граждан к нему.

Об этом он рассказал в интервью за рулем Tesla.

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"Честно скажу, когда я каждое утро бегаю, ну, не каждое утро, а там через день, то я покупаю кофе в конце бега. У меня есть несколько точек. И все рады видеть. Пока что так. Я хочу, чтобы это ощущение не изменилось. Захожу в кафе, а там "Ну-ка... отсюда". Чтобы такого никогда не было", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Зеленский рассказал, о чем будет разговаривать с лидерами "нормандского формата".

"А какой дальше план действий, как дальше будет и в каких городах или городках или местах будет разведение, формат обмена наших людей будет, в какие сроки, какой формат может быть на местных выборах – все эти вопросы надо будет друг другу задавать и решить на нормандской встрече", – сказал он, отметив, что принятые на встрече решения потом будут согласовывать с обществом.