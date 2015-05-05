Депутаты предложат Порошенко перезахоронить прах Бандеры и Коновальца в Украине

Народный депутат от ”Блока Петра Порошенко” Тарас Батенко будет предлагать президенту Украины Петру Порошенко перезахоронить прах проводника ОУН Степана Бандеры и первого председателя ОУН Евгения Коновальца в Украине из-за очередного акта вандализма на могиле Бандеры в Мюнхене.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы ”БПП”.

”На мюнхенском кладбище неизвестные в очередной раз совершили акт вандализма на могиле проводника ОУН Степана Бандеры, в день, когда украинцы чествовали 100-летие победы Украинских сечевых стрелков (УСС) над российскими войсками. Уже в течение многих месяцев российские ”Грады”, ”Буки”, мины и боевики уничтожают украинскую землю и ее сыновей. Теперь зло, выпестованное карликом-президентом, снова решило поиздеваться над могилой Героя Украины Степана Бандеры, как это произошло накануне празднования в Украине Дня Независимости и 6 февраля этого года. Украинской общине быстро удалось восстановить могилу, и это был достойный ответ врагу украинской национальной идеи. Как оказалось, Путин испытывает страх не только перед сегодняшним украинскими Героями, которые защищают Украину на востоке, но и перед идеями Степана Бандеры, который боролся за суверенную, демократическую, независимую Украину”, - заявил Батенко.

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Он отметил, что прах Бандеры и Коновальца нужно перезахоронить на родной земле, за которую они отдали жизнь.

”Верховная Рада Украины признала УПА, УНР и другие организации борцами за независимость, осудила коммунистические и национал-социалистические (нацистские) тоталитарные режимы. Следующим шагом должно быть перезахоронения Степана Бандеры и Евгения Коновальца на родной земле, за которую они отдали жизнь. На ближайшем заседании Верховной Рады Украины направлю депутатский запрос президенту Украины по данному вопросу”, - отметил Батенко.