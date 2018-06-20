Вехи недели. Тревожная декада, "секторальный всплеск" и секреты второй свежести

Времена, когда начало мая в Украине воспринималось исключительно как период шашлыков и садово-огородных работ, ушли надолго. С началом конфликта на Донбассе праздничные дни для нашего общества – период повышенного напряжения. Действия боевиков, для которых любые договоренности имеют меньшую ценность, чем указания московских кураторов – лучшее тому подтверждение. Обстрелы из вооружения, которое должно было быть отведено согласно Минским договоренностям, фиксируют уже даже не особо чувствительные наблюдатели из миссии ОБСЕ. В Донецкой и Луганской областях снова не исключают возобновления боевых действий, по крайней мере, процесс переброски туда военной техники и сколачивания армий сепаратистов при помощи российских военных вызывают тревогу.

Празднование Первомая прошло в Украине без особых эксцессов. Выступления коммунистов можно назвать точечными, и самым заметным событием с их участием стало обливание Петра Симоненко кефиром во время митинга в Киеве. Не тот уже первый коммунист страны, так и не нашедший в своей политической деятельности места для защиты национальных интересов. Одесса отметила годовщину трагедии в Доме профсоюзов без излишних потрясений. Но в любом случае правоохранителям рано расслабляться, поскольку по законам гибридной войны выступления в столице и городах-миллионниках имеют едва ли не больший вес, чем наступление на фронте.

Тем временем «Правый сектор» напомнил о своем особом статусе, организовав митинг протеста у стен президентской администрации. Причина – армейские блокпосты, появившиеся на дорогах к тыловой базе Добровольческого корпуса «правосеков», в которых некоторые его активисты увидели попытку разоружения боевых отрядов. Стоит напомнить, что переговоры о вхождении подразделений «Правого сектора» в состав Вооруженных Сил или Национальной гвардии с переменным успехом продолжаются не первый день. Очевидно, что добровольческие батальоны сыграли важнейшую роль год назад, в период становления армии, но сегодня соблюдение принципа единоначалия в вооруженных подразделениях под украинским флагом имеет не только военное, но и внешнеполитическое значение. Диалог с участием Дмитрия Яроша и других, претендующих на влияние на военно-политическую силу лиц, должен идти не только с Генеральным штабом, но и внутри самой организации. Инцидент с незаконным удержанием группы волонтеров-медиков подразделением «Правого сектора» вряд ли пойдет на пользу организации в части мобилизации общественного мнения в свою поддержку.

Дмитрий Фирташ из Вены доказал, что качественно упакованные секреты второй свежести тоже имеют свою ценность. Его борьба за недопущение экстрадиции в Соединенные Штаты может быть названной успешной в первом раунде, но продолжение, судя по всему следует. Дмитрий Васильевич попытался совместить в своем образе одновременно несколько составляющих – последовательного оппонента Юлии Тимошенко, критика Виктора Януковича, доверенного лица Петра Порошенко и Виталия Кличко и вершителя судеб украинцев. Думаю, только скромность и отсутствие сколько-нибудь заметного опыта в сфере публичной политики не позволили Дмитрию Фирташу напомнить об его задушевных контактах с Кремлем и многолетнем сотрудничестве с Сергеем Левочкиным. Фирташ в ипостаси жертвы политических преследований оказался убедительным для австрийского судьи, но вряд ли сможет вернуться в Украину на белом коне. Конечно же, в политическом смысле. По крайней мере, Петр Порошенко уже ответил ему, подписав закон «О рынке природного газа». Да и единомышленникам из «Оппозиционного блока» Дмитрий Васильевич комфортнее в качестве «заграничного дядюшки», а не вмешивающегося в его работу генерального спонсора.

Евгений МАГДА