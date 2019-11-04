Эстония поддерживает вступление Украины в Евросоюз и НАТО

Глава МИД Эстонии заявляет, что его страна никогда не примет незаконную аннексию Крыма Россией.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявляет, что поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рейнсалу сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве.

"Эстония преданный друг Украины относительно полного вступления в политическую семью Европейского Союза и НАТО на основе объективных реформ и трансформаций", - сказал Рейнсалу.

Также он отметил, что Эстония никогда не согласится с незаконной аннексией Крыма и с той ситуацией, которая происходит на востоке Украины.

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Глава МИД Эстонии выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, он напомнил, что Эстония стала первой страной в Евросоюзе, не признавшей российские паспорта, которые выдают украинцам в Донецкой и Луганской областях. Рейнсалу назвал российскую паспортизацию на Донбассе "чистками гражданства".

"Это абсолютно неприемлемо на международной арене", - подчеркнул Рейнсалу.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров намерен достичь за пять лет соответствия Украины критериям вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).