Проработал 3 месяца: Зеленский уволил начальника СБУ в Черкасской области
15:15, 04 ноября 2019Политика
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Уволенному уже нашли замену.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Черкасской области Сергея Ходунова.
Читайте такжеУ Черниговской области появился новый руководитель: что о нем известноСоответствующий указ Зеленского №800/2019 от 4 ноября обнародован на сайте представительства президента.
Другим указом Зеленский назначил на эту должность Юрия Погасия.
Известно, что Сергея Ходунова на должность начальника управления СБУ в Черкасской области президент назначил 29 июля.
Как сообщал УНИАН, 4 ноября Зеленский сменил председателя Черкасской облгосадминистрации.
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