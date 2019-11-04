Проработал 3 месяца: Зеленский уволил начальника СБУ в Черкасской области

Уволенному уже нашли замену.

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Черкасской области Сергея Ходунова.

Читайте такжеУ Черниговской области появился новый руководитель: что о нем известноСоответствующий указ Зеленского №800/2019 от 4 ноября обнародован на сайте представительства президента.

Другим указом Зеленский назначил на эту должность Юрия Погасия.

Известно, что Сергея Ходунова на должность начальника управления СБУ в Черкасской области президент назначил 29 июля.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Зеленский сменил председателя Черкасской облгосадминистрации.