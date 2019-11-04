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Проработал 3 месяца: Зеленский уволил начальника СБУ в Черкасской области

15:15, 04 ноября 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Читайте такжеУ Черниговской области появился новый руководитель: что о нем известноСоответствующий указ Зеленского №800/2019 от 4 ноября обнародован на сайте представительства президента.

Другим указом Зеленский назначил на эту должность Юрия Погасия.

Известно, что Сергея Ходунова на должность начальника управления СБУ в Черкасской области президент назначил 29 июля.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Зеленский сменил председателя Черкасской облгосадминистрации.

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Теги: #СБУ#указ#Владимир Зеленскийпогода в Черкассах