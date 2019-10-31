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Зеленский назначил двух новых заместителей начальнику госохраны

14:56, 31 октября 2019
Политика
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REUTERS

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Указом № 789/2019 от 31 октября Зеленский назначил Игоря Пискуна первым заместителем начальника Управления государственной охраны, а указом №790/2019 - Тараса Гребенникова заместителем начальника Управления государственной охраны.

До этого, президент указом №788/2019 от 31 октября уволил Александра Иванчука с должности заместителя начальника Управления государственной охраны.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины назначила руководителем Аппарата парламента Вячеслава Искусственного – бывшего первого заместителя начальника Управления государственной охраны.

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Теги: #УГО#госохрана#Владимир Зеленский