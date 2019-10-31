Зеленский назначил двух новых заместителей начальнику госохраны

До этого, президент указом №788/2019 от 31 октября уволил Александра Иванчука с должности заместителя начальника Управления государственной охраны.

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые перестановки в руководстве Управления государственной охраны Украины. Читайте такжеЛишенному неприкосновенности нардепу Дубневичу вручили подозрение Указом № 789/2019 от 31 октября Зеленский назначил Игоря Пискуна первым заместителем начальника Управления государственной охраны, а указом №790/2019 - Тараса Гребенникова заместителем начальника Управления государственной охраны. До этого, президент указом №788/2019 от 31 октября уволил Александра Иванчука с должности заместителя начальника Управления государственной охраны. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины назначила руководителем Аппарата парламента Вячеслава Искусственного – бывшего первого заместителя начальника Управления государственной охраны.

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