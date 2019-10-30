Путин прокомментировал беседу Зеленского с добровольцами в Золотом

Российский президент прокомментировал встречу президента Украины с добровольцами.

Президент России Владимир Путин заявляет, что РФ готова к встрече в «нормандском формате», если она будет хорошо подготовлена.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Путин прокомментировал встречу президента Украины с добровольцами.

«Я не думаю, что я вправе давать оценки президента Украины, особенно в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справится с ними - мне трудно сказать», - сказал Путин.

По его словам, «журналисты должны давать оценку - правильную ли он выбрал форму общения как президент и верховный главнокомандующий - на линии соприкосновения уговаривает людей, которые отказываются подчинятся его приказам».

Путин считает, что вопрос в том, доведет ли Зеленский до конца то, что было сказано публично, и что он считает целесообразным сделать.

«В данном случае – это не такой уж сложный вопрос – разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах – это тянется годами. Теперь ясно почему, потому что националисты не хотят уходить и выпускать украинские войска», - отметил российский лидер.

«Доведут ли украинские власти этот вопрос до окончательного решения, я не знаю, но от этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования на Донбассе. Что касается встречи в «нормандском формате» – мы всегда готовы к любым встречам, в том числе в «нормандском формате», лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы результатом, который шел бы на пользу урегулированию в целом», - добавил Путин.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в 12.00 в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения. В частности, в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние 1 км, процесс должен длиться не более 30 дней.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не покинули ни одного населенного пункта.

Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявил, что ВСУ в случае каких-то провокаций противника в Золотом готовы защитить гражданских.