СБУ провела обыски в горсовете Одессы

По предварительной информации, одного из чиновников управления задержали на взятке.

Сотрудники Службы безопасности Украины 29 октября провели обыски в здании "новой мэрии" Одессы на улице Косовской. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Читайте такжеВ Одессу прибыли четыре корабля НАТО (фото, видео) Отмечается, что обыски и оперативно-следственные действия проводились в управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета. По предварительной информации, одного из чиновников управления задержали на взятке. Как сообщал УНИАН, житель Львовщины Ярослав Попович обязал через суд Одесскую железную дорогу обслуживать пассажиров на украинском языке.

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