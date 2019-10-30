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СБУ провела обыски в горсовете Одессы

09:35, 30 октября 2019
Политика
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СБУ пришла с обысками в горсовет Одессы / фото actual.today

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что обыски и оперативно-следственные действия проводились в управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета.

По предварительной информации, одного из чиновников управления задержали на взятке.

Как сообщал УНИАН, житель Львовщины Ярослав Попович обязал через суд Одесскую железную дорогу обслуживать пассажиров на украинском языке.

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Теги: #Одессапогода в Одессе