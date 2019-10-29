Нардеп "засветил" в Раде аксессуар по цене квартиры (фото)

Стоимость такой модели со скидкой составляет 36 тыс. 750 долларов.

Во вторник, 29 октября, у народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Григория Суркиса были замечены дорогостоящие часы известной марки Rolex.

Сфотографировал дорогой аксессуар депутата корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Читайте такжеНардеп от БПП "засветила" в Раде серьги за $5 тысяч (фото)

На руке у народного избранника была замечена модель часов Rolex Submariner 2008 года с голубыми бриллиантами. Стоимость этой модели со скидкой составляет 36 тыс. 750, а без скидки — 40 тыс. 250 долларов США.

По данным украинских агентств по недвижимости, по цене 37-40 тысяч долларов можно купить на вторичном рынке однокомнатную квартиру в Киеве.

Ранее кум Владимира Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук пришел в Раду, надев дорогие часы Rolex.