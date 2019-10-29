В Офисе президента убеждены, что Порошенко пытается возглавить протестное движение

По словам Богдана, есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан связывает протесты против действий нынешнего президента Владимира Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде" на просьбу объяснить заявления о том, что люди принимают участие в протестах за деньги.

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"У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении. И это не то чтоб удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения. Не надо путать – я говорил только об одной части и об одном персонаже", - отметил Богдан.

Комментируя акции "Нет капитуляции", Богдан сказал, что никто не понимает, что такое "формула Штайнмайера" и что "она должна быть прописана на соответствующей встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины".

"Это определенная фикция названия, в которой не наполнена на сегодняшний день суть", – сказал руководитель Офиса президента.

Он не согласен, что именно из-за согласия на решение конфликта на Донбассе по "формуле Штайнмайера" рейтинг президента упал на 7%: "Не "формула Штайнмайера" получила такой негатив, не было падения рейтингов, а это был просто понятный процесс: из-за освобождения пленных был огромный рост (рейтинга – ред.), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73%. Поэтому это обычный период, когда (рейтинг) начинает со временем немножко падать, он проседает, а не падает".

По мнению Богдана, "и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и "формула Штайнмайера" – это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило".

Он также отметил: "Мы очень хорошо понимаем социологию, и мы ничего не делаем, пока не попробуем сделать. Пока не поймем, как это будет воспринято обществом".