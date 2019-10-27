Соратник Порошенко Грановский получил в Израиле иммиграционную визу - СМИ

По данным СМИ, Грановский покинул Украину 19 августа, то есть на следующий день после получения визы.

Соратник экс-президента Украины, бывший народный депутат Александр Грановский получил 18 августа этого года въездную израильскую визу категории "Алия", которая дает ему право на гражданство.

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Об этом сообщает КyivРost.

При этом сам Грановский не подтвердил и не опроверг получение израильской иммиграционной визы.

"Я не нарушаю украинские законы", - отметил он.

Сообщается, что виза "Алия", предназначена только для иммиграции. Как только Грановский появится в аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве, то он автоматически получает израильское удостоверение личности в соответствии с иммиграционными процедурами Израиля. Его виза позволяет ему иммигрировать до 17 января 2020 года.

По данным СМИ, Грановский покинул Украину 19 августа, то есть на следующий день после получения визы.

Напомним, журналист Сергей Лещенко 17 октября сообщил, что экс-нардепа Игоря Кононенко остановили на границе для выяснения его нынешнего статуса, поскольку фамилия упоминается в контексте многих уголовных производств.

Позже Кононенко подтвердил "Украинской правде", что его задержали по запросу НАБУ.