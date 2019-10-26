Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Полтавской области
17:17, 26 октября 2019Политика
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Юрий Раховский возглавлял УСБУ в Полтавской области с конца октября 2015 года.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Владимир Зеленский освободил Юрия Раховского от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.
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Текст соответствующего указа №768/2019 обнародован на сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, Раховский возглавлял УСБУ в Полтавской области с конца октября 2015 года.
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