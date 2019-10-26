цей матеріал доступний українською

Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Полтавской области

17:17, 26 октября 2019
Политика
81 0
Владимир Зеленский / REUTERS

Президент Владимир Зеленский освободил Юрия Раховского от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Читайте такжеПрезидент Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА

Текст соответствующего указа №768/2019 обнародован на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Раховский возглавлял УСБУ в Полтавской области с конца октября 2015 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #СБУ#кадровые изменения#Владимир Зеленский