Санкции против РФ нужно ужесточить, если Кремль будет пассивным в выполнении Минских соглашений - Гройсман
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман убежден, что санкционное давление на Россию должно быть усилено не только в случае нарушения ею Минских договоренностей, но и если РФ сохранит пассивную позицию в отношении их выполнения.
Об этом он заявил во время встречи с маршалком Сената Республики Польша Богданом Борусевичем в Варшаве, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
Как отмечается, стороны обсудили вопросы имплементации реформ в Украине и ситуацию на востоке нашего государства.
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Гройсман проинформировал о ходе реформ и о их поддержке на законодательном уровне, в частности в части борьбы с коррупцией, реформирования судебной сферы и правоохранительных органов, обеспечения прозрачности рынка газа, о начале конституционной реформы.
В свою очередь, Борусевич высоко оценил продуктивность работы Верховной Рады и призвал Украину приложить усилия к продолжению реформы местного самоуправления и борьбы с коррупцией.