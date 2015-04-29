Санкции против РФ нужно ужесточить, если Кремль будет пассивным в выполнении Минских соглашений - Гройсман

Об этом он заявил во время встречи с маршалком Сената Республики Польша Богданом Борусевичем в Варшаве, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Как отмечается, стороны обсудили вопросы имплементации реформ в Украине и ситуацию на востоке нашего государства.

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Гройсман проинформировал о ходе реформ и о их поддержке на законодательном уровне, в частности в части борьбы с коррупцией, реформирования судебной сферы и правоохранительных органов, обеспечения прозрачности рынка газа, о начале конституционной реформы.

В свою очередь, Борусевич высоко оценил продуктивность работы Верховной Рады и призвал Украину приложить усилия к продолжению реформы местного самоуправления и борьбы с коррупцией.