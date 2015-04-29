Бойцы "Правого сектора" усилят украинское войско - Наливайченко

Закаленные в боях за независимость Украины бойцы «Правого сектора» усилят украинское войско.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом говорится в комментарии председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, который он сделал после возвращения из зоны проведения антитеррористической операции.

«Убежден, что закаленные в боях за независимость Украины бойцы «Правого сектора» усилят украинское войско, и должны получить от государства правовой статус и социальную защиту», − отметил он.

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По его мнению, это так же очевидно, как и то, что Вооруженные силы и силы безопасности нашего государства должны быть единой силой, обеспечивающей оборону Украины.

«Руки, которые держат оружие, должны быть крепкими не только потому, что это руки патриотов, но и потому, что на их стороне Закон», − подчеркнул Наливайченко.

Глава СБУ уверен, что «тот, кто способен и готов держать оружие в руках, должен стать частью Вооруженных Сил, Службы безопасности, Национальной гвардии Украины».