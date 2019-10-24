"Непонятные слухи": у Зеленского не собираются увольнять Пристайко
17:59, 24 октября 2019Политика
146 0
В Офисе президента опровергли информацию о готовящемся увольнении министра.
Пресс-секретарь президента заявила, что информация относительно вероятной отставки Пристайко – неправда / фото УНИАН
В Офисе президента Украины не рассматривают возможность увольнения Вадима Пристайко с должности министра иностранных дел.
Читайте такжеПристайко: сценарий федерализации Украины – неприемлемОб этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
«Это неправда. Мы полностью официально опровергаем слухи о том, что Вадим Пристайко может быть уволен. Это какие-то непонятные слухи», – подчеркнула Мендель.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что якобы в Офисе президента готовят документы на увольнение Пристайко.
Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада поддержала предложенную президентом Украины кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Пристайко на должность министра иностранных дел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter