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"Непонятные слухи": у Зеленского не собираются увольнять Пристайко

17:59, 24 октября 2019
Политика
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Пресс-секретарь президента заявила, что информация относительно вероятной отставки Пристайко – неправда / фото УНИАН

Читайте такжеПристайко: сценарий федерализации Украины – неприемлемОб этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Это неправда. Мы полностью официально опровергаем слухи о том, что Вадим Пристайко может быть уволен. Это какие-то непонятные слухи», – подчеркнула Мендель.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что якобы в Офисе президента готовят документы на увольнение Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада поддержала предложенную президентом Украины кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Пристайко на должность министра иностранных дел.

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Теги: #Вадим Пристайко#Офис Президента#Юлия Мендель