"Непонятные слухи": у Зеленского не собираются увольнять Пристайко

В Офисе президента опровергли информацию о готовящемся увольнении министра.

В Офисе президента Украины не рассматривают возможность увольнения Вадима Пристайко с должности министра иностранных дел.

Читайте такжеПристайко: сценарий федерализации Украины – неприемлемОб этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Это неправда. Мы полностью официально опровергаем слухи о том, что Вадим Пристайко может быть уволен. Это какие-то непонятные слухи», – подчеркнула Мендель.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что якобы в Офисе президента готовят документы на увольнение Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада поддержала предложенную президентом Украины кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Пристайко на должность министра иностранных дел.