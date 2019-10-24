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Экс-министр Насалик попросил суд назначить ему психологическую экспертизу

15:31, 24 октября 2019
Политика
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Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката экс-министра / фото УНИАН

Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику с использованием полиграфа.

Читайте такжеГПУ открыла дело из-за недостоверных данных в декларации Насалика за 2016 годОб этом передает 112-Украина со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что 7 октября в суд поступило ходатайство адвоката Насалика Бойко с просьбой назначить в рамках дела в отношении экс-министра психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа, при этом эксперты должны установить, появляются ли у него в ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа психофизиологические реакции, свидетельствующие о получении им от другого лица денежных средств в размере 1 миллион 249 тысяч 287,70 долларов в соответствии с договором займа от 10 июля 2014 года.

16 октября суд частично удовлетворил это ходатайство и назначил в рамках уголовного производства психологическую экспертизу с применением полиграфа.

Проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным следствия, в 2014 году Игорь Насалик получил в долг 1,249 миллиона долларов, однако не внес информацию об этом в ежегодные декларации.

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Теги: #суд#экспертиза#Насалик#полиграф