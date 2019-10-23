Получивший должность в СНБО Сивохо уходит из шоу-бизнеса

Сивохо являлся креативным продюсером студии "Квартал 95", был тренером в проекте "Лига смеха".

Сергей Сивохо заявил, что прекратит творческую деятельность в связи с тем, что стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Сивохо отметил, что в качестве советника СНБО сосредоточится на гуманитарных вопросах, передают "Новости Донбасса".

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При этом он отказался уточнить круг своих обязанностей. "Я же советник, я буду предлагать какие-то мероприятия, какие-то шаги, может быть, и в законодательном, и в исполнительном плане. Буду предлагать людям, которые входят в сферу интересов СНБО", - сказал он.

Сивохо напомнил, что СНБО объединяет президента, премьер-министра, а также глав МВД, МИД и СБУ. "Очень удобно, если все эти люди находятся в одном месте", — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 21 октября стало известно, что креативный продюсер ООО «Квартал 95» Сивохо стал советником секретаря СНБО. Сивохо - актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист. Баллотировался в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (округ № 49 в Донецкой области), однако выборы проиграл.