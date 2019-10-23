Еще один "кварталовец" получил должность в СНБО

Ранее Максим Ткаченко был продюсером и генеральным директором компании "Квартал-концерт".

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на песс-службу нардепа. "В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы", - отметил Ткаченко.

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Ткаченко закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, а также Луганский национальный университет Тараса Шевченка.

До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов. Был продюсером и генеральным директором компании "Квартал-концерт".

Как сообщал УНИАН, 21 октября стало известно, что креативный продюсер ООО «Квартал 95» Сивохо стал советником секретаря СНБО. Сивохо - актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист. Баллотировался в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (округ № 49 в Донецкой области), однако выборы проиграл.