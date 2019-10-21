В МИД Германии выступают за отклонение петиции о признании Голодомора геноцидом

В МИД Германии обосновывают это в частности тем, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.

В Министерстве иностранных дел Германии выступают за отклонение петиции о признании Голодомора 1932-33 годов в Украине геноцидом.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на члена петиционного комитета Бундестага, депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Арнольда Фаатца.

Отмечается, что сегодня состоялось открытое заседание Петиционного комитета Бундестага, на котором обсуждали петицию о признании Голодомора 1932-33 годов в Украине геноцидом.

"МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократическим. То же касается и другого аргумента - что, кроме украинского, этот искусственно устроенный голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку", - сказал Фаатц.

Читайте такжеПоявился трейлер украинского исторического триллера о голодоморе "Цена правды"

По его убеждению, такая аргументация является достаточно опасной. "Она противоречит той оценке, которую мы сегодня по праву даем противоправным действиям режима национал-социалистов в Германии. Ведь тогда вскоре нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который также состоялся до определения этого понятия, также соответствующим образом переоценили. Ведь это также произошло до 1951 года", - подчеркнул член комитета.

Также, по его мнению, такое решение МИД "означает стать на колени перед Россией". "Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией. Тем более, многие государства уже высказались о том, как они смотрят на Голодомор, а именно: что это был геноцид. И понятно, что голос Германии в этом контексте имел бы существенный вес", - считает он.

"Таким образом, можно ожидать, что петиционный комитет не передаст петицию в МИД с просьбами воплотить ее в жизнь, а напротив, отклонит ее", - прогнозирует Фаатц.

Он отметил, что считает это неправильным. "Коллеги, которые считают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдется", - отметил депутат.