Львовский облсовет призывает денонсировать договор о дружбе с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Верховной Раде Украины, президенту Украины и Кабинету министров Украины сегодня во время сессии облсовета поддержало большинство депутатов.

В документе отмечается, что факт вероломного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины в АР Крым и его аннексия свидетельствуют о грубом нарушении Россией своих обязательств, вытекающих из содержания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между нашими государствами.

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Вместе с тем, отмечается, что вооруженное вторжение регулярных воинских подразделений РФ в украинский Донбасс, оккупация значительной территории Донецкой и Луганской областей Украины, поддержка экстремистских и террористических организаций свидетельствуют о нарушении со стороны России принципов добрососедства, принципов международного публичного права и действующих международных обязательств, разжигании межнациональной и международной розни. Такие действия также подрывают стабильность и безопасность в Европе и в мире.

Депутаты обратились к руководству государства с просьбой принять Закон Украины «О денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», который будет направлен на защиту национальных интересов и национальной безопасности Украины.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.