Адвокат Трампа подталкивал Белый дом выдать визу экс-генпрокурору Шокину – СМИ
Адвокат президента США Рудольф Джулиани в январе 2019 года подтолкнул администрацию Трампа о выдаче визы экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину.
Об этом на закрытом заседании следователям Конгресса сообщил чиновник Государственного департамента администрации Трампа Джордж Кент, передает CNN.
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Шокина отстранили от должности генпрокурора в 2016 году после давления западных лидеров, в частности Джо Байдена, который тогда занимал пост вице-президента США.
Джулиани заинтересовался Шокиным, потому что тот пообещал грязь на Байдена. Однако Госдеп и Белый дом в просьбе Джулиани отказали.
Издание пишет, что этот факт на самом деле раскрывает не просто работу Джулиани по раскапыванию грязи на оппонентов Трампа, а попытки непосредственного влияния на действия федерального правительства.
Так, значительную часть жалобы служащих разведывательной организации составляют беспокойство причастности Джулиани к формированию и управлению политикой администрации президента США в отношении к Украине.
Джулиани не прокомментировал новый факт телеканала. От комментариев также воздержались Белый дом и адвокат Кента.
Напомним, Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранному влиянию на американское правительство.
Расследование касается деятельности Джулиани в Украине и возможного влияния на решение об отставке Мари Йованович с должности посла США в Украине.