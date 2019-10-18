"Доказательства собраны": Рябошапка анонсировал выдвижение подозрения Гладковскому

Рябошапка заверил, что доказательства являются обоснованными.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отмечает, что в деле бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского доказательства собраны полно и они являются обоснованными для того, чтобы сообщить ему о подозрении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на владу".

Отвечая на вопрос относительно задержания Гладковского, Рябошапка сообщил: "Проект сообщения о подозрении лежит у меня сейчас на столе и работа над ним завершается, финализируется".

"Что есть в основе подозрения для Гладковского - это первое нарушение антикоррупционного законодательства, это ложное декларирование и второе - это тоже нарушение законодательства во время осуществления тендерных закупок и использование служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты этих тендерных закупок, в результате чего была получена неправомерная выгода", - сказал генпрокурор.

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На уточнение, продолжают ли ГПУ и НАБУ развивать дело по результатам журналистского расследования "Укроборонпрома", Рябошапка ответил: "В том числе, информация, которая была раскрыта журналистами, используется во время досудебного расследования".

Кроме того, на вопрос, что уже выяснилось, и насколько причастен Гладковский, генпрокурор отметил: "Следствие считает, что доказательства собраны полно и они являются обоснованными для того, чтобы сообщить завтра (18 октября - ред.) о подозрении в совершении этих двух преступлений. То есть, доказательств на данный момент достаточно для того, чтобы это сделать".

Рябошапка также уточнил, что Гладковский задержан.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называли другом в то время президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой". Позже президент уволил Гладковского.

САП открыла производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере по предварительной правовой квалификацией - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования о закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию «Богдан».

19 июля в корпорации "Богдан" заявили, что Гладковский находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.

17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

В НАБУ сообщили, что Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением.