Министр культуры Вовкун: если бы мы побили окна в мэрии, то книжные магазины не закрыли бы

Он - режиссер, в послужном списке которого более 250 постановок: от моноспектаклей вплоть до церемонии инаугурации Президента Украины. В 2007-ому он, человек Ющенко, согласился работать в правительстве Тимошенко. Он считает собя достаточно амбициозным, чтобы разрушить тот стереотип, что художник не может быть эффективным управленцем. Министр культуры и туризма Украины Василий Вовкун ответил на вопросы УНИАН "ВОССТАНАВЛИВАТЬ КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ - ЭТО НЕ РАБОТА МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ" Господин министр, есть ли у Вас собственное определение, что такое культура по-украински? (Смеется). Если ты знаешь традиции своего рода, своего народа, то ты культурный человек. Но, думаю, не только этим нужно ограничиваться, потому что наступает момент познания европейской и мировой культур.

Григорий Сковорода писал: «Познай самого себя и ты познаешь мир». А затем уже следует идти дальше - познавать культуру других народов.

На Крещатике закрыли практически все книжные магазины, которые существовали здесь десятилетиями... Я на это могу сказать вот что: с нами ведут себя так, как мы того заслуживаем. Если такое произошло на Крещатике, то, очевидно, мы имеем дело с аморальной властью. И если мы эту аморальность воспринимаем как должное, значит имеем то, что имеем.

Если бы мы были агрессивными и национально сплоченными, то этого не допустили бы. Плач и скрежет зубов по поводу закрытия книжных магазинов мне совсем не понятен. А где же объединенные усилия - вот, например, прийти и побить окна в мэрии?! Тогда этот позорный процесс остановился бы.

То есть Вы никак не будете способствовать их восстановлению? Это не работа министра культуры. Министр культуры может выразить свою гражданскую и творческую позицию. Конечно, это ужасно и неприемлемо. Потому что в странах, где относятся к культуре не по принципу остаточности, должны быть книжные магазины, в которых можно найти любую литературу, - от детских сказок до академических изданий. Выходит, у нас нет культуры, потому что нет желания открыть книжный магазин, а есть лишь желание разрушать.

Мой муж играет на пианино, он нигде не может найти ноты… Нот вообще нет. Министерство культуры пытается эту ситуацию разрешить через Союз композиторов, чтобы хоть как-то их можно там было бы тиражировать и продавать.

Наши творческие союзы у меня ассоциируются с какой-то пройденной эпохой, с чем-то советским.Какова сейчас их функция? Вы правильно выразились. Союзы сегодня удовлетворяют интересы пожилых людей, молодежь туда уже не идет. Сегодня союзы потеряли тот формат, который они имели вчера. Они нуждаются в реорганизации - думаю, их следовало бы превратить в профсоюзные организации, которые защищали бы своих членов, союзное имущество и выходили на международный уровень.

Я занимался этим в Союзе театральных деятелей, когда был первым заместителем председателя Союза. Мы создали ассоциации почти всех театральных мастерских: актерскую, режиссерскую, бутафоров, композиторов, драматургов, то есть всего того, без чего театр не может существовать. И на каком-то этапе это не приняли. Я только могу догадываться, почему так произошло. Потому что новая форма диктует движение вперед. А наши союзы хотят законсервироваться.

Союзы часто существуют для удовлетворения потребностей их председателей.

На сегодня Союз кинематографистов готов начать это движение. Борис Савченко заинтересован в создании гильдий, потому что они будут не только выполнять защитную функцию, но и не допускать конкурентов на нашу территорию.

"В УКРАИНЕ ДОСТАТОЧНО СВОИХ ПИКАССО" Как-то один авторитетный политолог сказал, что один Виктор Пинчук делает больше, чем все Министерство культуры. Это преувеличение. Виктор Пинчук делает добрые дела, и это не значит, что он заменил собой Министерство культуры.

Говорят, если бы, например, олигарх Игорь Коломойский приобрел для Украины хотя бы одного Пикассо, то его за это можно освободить от налогов… У нас хватает своих Пикассо, и от налогов ни Коломойского, ни кого-либо другого освобождать не нужно.

Мы, украинцы, всегда ждем, чтобы какой-то Моисей пришел и удивил нас. Думаю, в каждой стране есть свой Моисей.

Кто на сегодня самый крупный украинский меценат? Мне трудно сказать, кто и сколько выделяет средств на культуру, но знаю, что Президент вынуждает это всех делать.

Собираетесь ли Вы поощрять украинских олигархов к меценатству? Это будут индивидуальные подходы, потому что каждый из них - человек амбициозный и нельзя сказать: «Делай так, а не иначе». Например, один хочет, чтобы его фамилию называли, другой - нет.

Почему в Украине модно петь на русском, а не на украинском? Во-первых, это комплекс неполноценности. Знаете, когда человек приезжает в город продавать лук, то начинает говорить по-русски, потому что думает, что будет казаться более современным и культурным. И еще и думает себе, как это здорово выглядит! Но в действительности это смешно.

Те лакеи, которые пользуются на сцене этим языком, думают, что они охватывают более широкие зрительские массы и что завтра станут более популярными. Но это самообман, это комплекс неполноценности.

Недавно Александр Пономарев мне просто в отчаянии говорил, как долго он ждет изменения ситуации в языковой политике: ждал до Оранжевой революции, ждал после Оранжевой революции. Мол, поет только на украинском, а что за это имеет? Какой-то там Виталик Козловский, который запел по-русски, имеет больше ротаций и концертов, чем он… Саше спасибо за его творческую и гражданскую позицию. Но я не думаю, что он за эту позицию ничего не получил. Он является народным артистом Украины, уважаемым человеком, и ему популярности не занимать.

А относительно дешевой музыки. Уже и Поплавский поет на русском, чтобы нравиться! Ну и что? От этого изменится его творчество или я лучше к нему буду относиться?

Вам не нравится творчество Михаила Михайловича? Я его не воспринимаю и не могу воспринимать, потому что там его нет!

В этом году на Берлинском кинофестивале наши фильмы не принимали участия, однако украинская делегация во главе с женой Президента организовала пышный прием. Честно говоря, как-то не очень понятно: кино нет, а прием есть… Я тоже там был, и Анджей Вайда (польский кинорежиссер. - Авт.) наш прием посетил...

В Берлине наш десант показал одно - что Украина интересуется кино, что завтра Украина может быть серьезным производителем кино и нас интересуют кинофестивали. Мы туда приехали не просто посмотреть фильмы, но и пообщаться - например, с директором Каннского кинофестиваля, с председателем Всемирной ассоциации продюсеров. Кстати, эти продюсеры проведут совещание с нашими продюсерами во время очередного кинофестиваля «Молодость». Возможно, после этого нашим продюсерам начнут больше доверять наши бизнесмены и будут вкладывать деньги в украинское кино.

В Берлине все поняли, что кино для украинцев является очень важным.

Кстати, нас все поддержали в том, что фильмы будут дублироваться исключительно на украинском языке.

Я Вас тоже поддерживаю... Часто ведутся дискуссии, есть ли в Украине кино вообще. Есть! Было, есть и будет!

Конечно, мы не можем сейчас продуцировать такое количество фильмов, как, например, Россия. Но у нас есть амбициозная молодежь, которая завоевывает премии по мультипликации, документалистике. Возможно, нашего кино мало в эфирном пространстве, и это уже другое дело. Можно построить кинополитику и на ретро, и на поэтическом кино, и на современном.

Как-то я в 2000-ом году проводил Дни Украины в Германии, и в одном из престижных кинозалов показали ретроспективу Довженко. Туда пришли студенты, они сидели и что-то конспектировали. И я себе подумал: вот покажи украинским студентам кинофильмы Довженко. Они же в жизни ничего не запишут!

И этим мы отличаемся от Запада. Мы всеядны, хотим, чтобы нас всегда чем-то удивляли, и не понимаем, что нужно копать глубоко. А искусство - это не клоунада.

Теперь мне скажите, сколько предшественников Ющенко так занимались культурой, как он сейчас?!

У нас есть одна плохая черта: очень быстро забываем все. А хотим все сразу.

"ПРЕЗИДЕНТ ЗАДАЕТ ТАКИЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ Я НЕ МОГУ ОТВЕТИТЬ" Вы как-то говорили, что Виктор Ющенко звонит по телефону к Вам каждый день и задает неудобные вопросы... Да, он мне часто звонит по телефону. Сегодня, например, позвонил по телефону и спросил: «Какая общая площадь всех музеев Киева?». А я к этому вопросу был не готов. Или: «Какой художник на какую тему рисует?».

Вероятно, министру нужно знать ответы на вопросы, но бывают такие, на котрые я не могу дать ответ.

Что сейчас сильнее всего беспокоит нашего Президента в сфере культуры? Думаю, беспокоит незащищенность национального пространства Украины - культурное наследие, язык.

В 2009 году Украина хочет отмечать годовщину Полтавской битвы. А что власть сделала для того, чтобы украинцы и россияне узнали, кто такой Иван Мазепа? Недавно вышел указ Президента и, думаю, эта тема сейчас будет набирать обороты.

У Президента был разговор с московским патриархом о том, чтобы снять анафему с Мазепы. А это очень важный вопрос.

По президентскому указу, в Украине должен состояться ряд разнообразных мероприятий.

Например, запланирована шведско-украинская выставка, где будет присутствовать образ Мазепы.

В Полтаве построят памятник Мазепе. Имя «Мазепа» до сих пор вызывает страх у полтавцев, потому что россияне нас все время называли «мазепинцами» и даже имени его нельзя было упоминать.

А мы людей ознакомим с мазепинским барокко, расскажем, сколько он построил церквей. Думаю, это даст результаты.

"Я АМБИЦИОЗЕН И ДОКАЖУ..." Как-то Дмитрий Павличко сказал, что нужно отделить «этот туризм» от культуры. И подводя итоги ста дней правительства, Вы говорили о культуре, а о туризме как будто забыли... Действительно, туризм я не сразу осознал. Но поездив по Украине, понял, как он переплетается с культурой.

Сочетание культуры и туризма в одном министерстве - это не ноу-хау Украины. Нет смысла отделять туризм от культуры, и Евро-2012 в этом плане нас очень объединяет.

Ваши предшественники были хорошими актерами и певцами, но министры из них, обычно, выходили плохие... Я амбициозен и докажу, что режиссер отличается от обычного художника. Режиссер планирует теоретически, а должен выполнить это на сцене реально. От концепции я всегда иду к воплощению. Думаю, так будет и в моей нынешней работе.

В прошлом году Вас выдвинули на получение Шевченковской премии. Вы отказались. Почему? Как говорят, когда Бог дал что-то одно, то от другого нужно отказываться. Нельзя иметь все сразу.

Я очень долго хранил молчание, когда стал министром. Первое свое интервью пообещал «Украине молодой», и они мне задали один вопрос «А как творчество?». Я над ним долго думал и написал: «Творчеством нельзя заниматься в суете. Я его предал». Поставил три точки и на этом закончил интервью. Потом взял чистый листок и написал, чтобы меня сняли из списка перетендентов на Шевченковскую премию.

Творчеством сейчас не занимаюсь, вот и отказался.

Думаю, каждый человек в жизни должен быть честен с собой.

То есть Вы поставили крест на своем творчестве? Крест я на творчестве еще не поставил. Я просто прислушивался к себе и считаю: если не занимаюсь творчеством, то и не должен получать творческих премий.

Вы что-то коллекционируете? Да. У меня широкие интересы - от современного изобразительного искусства, наивной живописи и керамики до иконы. Меня очень интересуют гуцульские иконы или иконы на стекле. Также люблю собирать народную одежду.

Какую постановку Вы бы сделали учитывая сегодняшнюю политическую обстановку? По-видимому, нужно обратиться к произведению Ивана Франко «Лис Микита».

Беседовала Оксана Климончук