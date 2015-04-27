Туск напомнил украинской власти, что вместо нее реформы никто проводить не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Украина - Евросоюз.

"Майдан - это поворотный момент в украинской истории и европейской истории также. Нам надо сделать все, что можно, для того, чтобы это была поворотная точка отсчета, поворот к лучшему, для блага всех украинцев. Я убежден, что мы движемся в нужном направлении, но я также вполне осознаю, что очень много преград еще на этом пути и также жертв, скажем об этом откровенно", - подчеркнул Туск.

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По его словам, он в этом вопросе опирается на польский опыт.

По убеждению Туска, необходимо выдержать и пройти этот трудный период. "Нет лучшей альтернативы, чем реформы", - отметил Туск и заверил, что Европа на стороне Украины и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Мы не можем сделать всю тяжелую работу вместо вас, вместо украинской нации, правительства, парламента. Реформы Украины - это ваша работа, сделать Украину процветающей, более справедливой и, коротко говоря, лучшей страной", - заявил президент Европейского Совета.