Судья Нежура и адвокат Комков избраны членами Высшего совета юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным Счетной комиссией результатам, за Вадима Нежуру отдал свои голоса 81 делегат, против - 7, за Владимира Комкова - 83, против - 5 из 88, зарегистрированных на конференции.

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После объявления результатов тайного голосования Вадим Нежура и Владимир Комков приняли присягу членов ВСЮ перед делегатами Всеукраинской конференции работников, скрепив его своими подписями.

Как сообщалось, согласно действующему законодательству, Высший совет юстиции состоит из 20 членов. Верховная Рада, президент, съезд судей Украины, съезд адвокатов и съезд представителей юридических вузов назначают в ВСЮ по три члена, а также всеукраинская конференция работников прокуратуры – двух членов Высшего совета юстиции.