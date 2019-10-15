Зеленский обновил состав СНБО: ввел заместителя главы СБУ, руководителя разведки и вывел Данилюка

В персональном составе СНБО утвержден первый заместитель председателя СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится на сайте главы государства.

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Так, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины вошли секретарь СНБО Алексей Данилов и председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов.

В то же время в персональном составе СНБО утвержден первый заместитель председателя СБУ — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Владислав Бухарев.

Также приказом президента из состава СНБО выведен Александр Данилюк.

Напомним, 27 сентября в пресс-службе канцелярии президента сообщили, что секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Там отметили, что Данилюк написал заявление еще перед визитом президента Зеленского на Генассамблею ООН. 30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка. Как пояснил сам Данилюк, решил уйти с должности, потому что не хочет принимать участия в "подковерных играх некоторых персонажей".

3 октября указом президента Алексей Данилов назначен новым секретарем СНБО.